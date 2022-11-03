تفاصيل جوائز مسابقة رتيبة الحفني بمهرجان الموسيقى العربية 

حصدت مصر جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء والتي وصل إجمالي قيمتها 420 ألف جنيه، وتقدم لها 355 متسابقا فاز منها 18 واعدا، وجاءت نتيجتها كالتالي:

مسابقة الغناء للشباب

فاز بها كل من أحمد عبد العزيز محمد أحمد جمعة «المركز الأول»، محمد طارق مصطفى «المركز الثاني»، لؤي أحمد محمد «المركز الثالث».

مسابقة الغناء لذوي القدرات الخاصة

ثانيا: مسابقة الغناء لذوي القدرات الخاصة فاز بها كل من زياد إبراهيم عبد السلام «المركز الأول»، أحمد شريف الشيخ «المركز الثاني»، محمد أيمن «المركز الثالث» .

مسابقة التميز

ثالثا: مسابقة التميز في العزف، وفاز فيها كل من محمد أيمن قنديل (عود)، چورچ مدحت شفيق (كيبورد)، خالد مصطفى عبد المنعم حجاج (بيانو)، وحصل على شهادة تقدير كل من أحمد محمد ابو قاسم (جيتار)، محمد عبد العزيز محمود (فلوت)، التونسي غيث عزوز (كيبورد).

مسابقة الغناء للأطفال

رابعا: مسابقة الغناء للأطفال وفاز بها كل من ساندرا عماد منير (المركز الأول)، مروان هشام عليوة (المركز الثاني)، محمد نادر عزت (المركز الثالث)، وفي قسم ذوي القدرات الخاصة بنفس المسابقة فاز كل من رنا أحمد محمد محمود (المركز الأول)، فريدة إسلام سيد مصطفى (المركز الثاني)، إيريني أشرف لمعي دانيال (المركز الثالث).