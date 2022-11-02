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طفلة تهدي محمد منير «بوكيه ورد» على مسرح حفل مهرجان الموسيقى العربية «صورة»

محمد منير يختتم حفله بأغنية «حدوتة مصرية»

كتب:

محمود الرفاعى
تصوير:

محمد خزعل
10:48 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
محمد منير

محمد منير

أهدت طفلة صغيرة «بوكيه ورد» للمطرب محمد منير، خلال حفله المقام حاليا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 31.

وصعدت الطفلة إلى المسرح، بمرافقة الأمن، وقدمت بوكيه الورد لـ محمد منير، الذي تسلمه بنفسه وأبدى سعادته بالموقف، ثم شكر الطفلة.

محمد منير يختتم حفله بغناء «حدوتة مصرية»

واختتم محمد منير، حفله بغناء «حدوتة مصرية» وسط هتافات الجمهور بعدما قدم أغنيات «شتا» و«أبو الطاقية» و«حارة السقايين» و«صفصافة» و«وسط الدايرة» و«الكون كله بيدور»، و«حتى حتى» و«ياعروسة النيل» و«حرية» و«علي صوتك» و«للي» و«علموني عينيكي» و«الرزق على اللهكان».

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