محمد منير يعتذر لجمهور الأوبرا لجلوسه على المسرح: أجريت عمليتين خلال شهرين

اعتذر الفنان محمد منير، لجمهوره في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 31، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، قائلًا: «اعذروني لجلوسي وقيامي المتكرر».

وأضاف محمد منير: «عندي برد، وأجريت عمليتين خلال الشهرين الماضيين، وجئت اليوم من أجلكم».

ودخل محمد منير، في وصلة غنائية، وقدّم أغنية في عشق البنات، ومن المقرر أن يشدو في الحفل بأغنيات «شتا» و«أبو الطاقية» و«حارة السقايين» و«صفصافة» و«وسط الدايرة» و«الكون كله بيدور»، و«حتى حتى» و«ياعروسة النيل» و«حرية» و«علي صوتك» و«للي» و«علموني عينيكي» و«حدوتة مصرية» و«الرزق على اللهكان».