وثائقي عن توت عنخ آمون في «صباح الخير يا مصر» غدا

بمناسبة ذكرى مرور مائة عام من اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، تعرض القناة الأولى المصرية، في برنامج «صباح الخير يا مصر» غدًا الجمعة، تحقيقًا وثائقيًا عن الملك الشاب بعنوان «الغيوم والملك المظلوم».

يرصد الفيلم، الصراع الذي نشب في عهد والد الملك توت عنخ آمون بين الملك أخناتون، وبين كهنة طيبة، وكيف أثر هذا الامر على البلاد في الداخل والخارج.

كما يسلط الضوء، على موت الملك الشاب، وهل تم اغتياله وكيف تم إجراء الكشف الطبي على المومياء الخاصة به، بعد آلاف السنين من وفاته، ولماذا تم اكتشاف مقبرته كاملة دون تتعرض للنهب، وكيف أربك الملك الذهبي حسابات وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل، وكيف وقف بجوار سعد باشا زغلول رافضًا مغادرة البلاد؟.

تفاصيل تصوير الفيلم مع نخبة من علماء المصريات

الفيلم تم تصويره في المتحف المصري وسقارة والأقصر والمتحف الكبير، مع نخبة من علماء المصريات والمتخصصين في الآثار والترميم، ويستعرض رحلة عبر التاريخ مع قصة الفرعون الذهبي توت عنخ آتون وحياته طفلًا وشابًا، وكيف انقلب على ديانة آتون وأعاد الحياة لمعابد طيبة والمعبود آمون.

رحلة توت عنخ آمون إلى الخلود

يستعرض الفيلم قصة الكشف الاثري المذهل، وكيف نجح هوارد كارتر عام 1922 في اكتشاف كنوز حيرت العالم ، وهل كان كارتر لص اثار وسرق بعض محتويات المقبرة التى تعتبر هي وكنوزها أيقونة أثرية، ولا يزال اكتشافها أحد أهم الاكتشافات حتى الآن ، كمان تعد المقبرة ذات شهرة عالمية لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا.

يختتم الفيلم بالرحلة الأخيرة لتوت عنخ آمون إلى الخلود، حيث يجتمع 5384 قطعة هي مقتنيات المقبرة للمرة الأولى بالمتحف المصري الكبير.

الفيلم من إعداد رضوى هاشم وهادي سراج، وإخراج أحمد النبوي، وكتابة وتقديم مصطفى كفافي، وبرديوسر باسم عزمي وسارة عصام، وأشرف على الإعداد والمحتوى محمد المعتصم رئيس تحرير برنامج صباح الخير يا مصر.