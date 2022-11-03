في مئوية توت عنخ آمون.. زاهي حواس: أعد بمفاجآت قوية عن مومياء نفرتيتي

يبدأ غدا الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، منطلقا من مقبرة توت عنخ آمون، إلى بيت هوارد كارتر، إذ يعد ترويجا ودعاية للسياحة في مصر، نظرا لما يمثله من قيمة ينتظرها العالم للاحتفال بالفرعون الصغير في الأقصر، مجسدا جزء من عظمة الحضارة الفرعونية، وتاريخ مصر العريق.

وقال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، إن العالم سيبدأ الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بما تحويه من كنوز ومقتنيات خاصة بالملك تخطف الأنظار، وتحتل مكانة كبيرة ومهمة، مشيرا إلى أنه سيجر الاحتفال بهذه المناسبة بطريقة مميزة، يستمتع بها كل الحاضرين والسياح.

الاحتفال بتوت عنخ آمون

أوضح عالم المصريات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأحتفال سيبدأ غدا في مقبرة توت عنخ آمون مع السياح، وفي الظهيرة سيتم فتح بيت العالم الإنجليزي «هوارد كارتر»، لافتاً إلى أنه عند السادسة مساء، سيلقي محاضرة عن كل ما يخص الملك توت عنخ آمون، وفحص مومياء الملك، وعن الأعمال الخاصة به في وادي الملوك، وفي الثامنة ونصف مساءً، يقام عشاء مع الحاضرين، وهذا الاحتفال سيروج للسياحة لأنه حدث يشاهده العالم كله.

مفاجأة يعلن عنها «حواس» قريبا

وأضاف «حواس»، أنه سيعلن عن مفجأة قريبا عن مومياء الملكة نفرتيتي.