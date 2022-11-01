200 صورة تعيد المواطنين لاستكشاف مقبرة توت عنخ آمون في مئويتها

أطلقت مكتبة الإسكندرية، معرض «الصورة الحية لتوت عنخ أمون» تزامنا مع مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته، حيث ضم المعرض قرابة 200 صورة ترصد الظروف التي أحاطت هذا الاكتشاف العظيم، أهمها العرض الأول لصور كنوز الملك التي عثر عليها داخل مقبرته، إضافة إلى وثائق الصحف وصور المعارض الخارجية للاكتشاف بالإضافة إلى صور حقيقية للاكتشاف.

لم يكن مجرد معرض عادي، بل رحلة عبر الزمن يعيشها الزائر للمعرض الممتد حتى نهاية نوفمبر الجاري، فمعه يعيش المشاهد رحلة اكتشاف المقبرة بالإضافة إلى صور حقيقية عن المقتنيات، ولوحات فنية تعكس عصر الملك المصري.

مقتنيات معرض توت عنخ آمون في مكتبة الإسكندرية

ويقول الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المعرض يرصد الظروف التي أحاطت بالكشف والصدى الإعلامي له، وإبراز دور العمال ورجال الآثار المصريين في هذا الكشف، إلى جانب دور الصحف المصرية في معارضتها احتكار الصحف الإنجليزية لتغطية هذا الحدث الجلل.

وأضاف «زايد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السفارة الإيطالية أهدت صورة أشعة الX ray، لقناع توت عنخ آمون إلى مكتبة الإسكندرية حيث سينضم إلى المعروضات المهمة في المكتبة.

وأوضح أن الصور المعروضة توضح اهتمام المصريين والأجانب بزيارة مقبرة الملك وافتتاحها رسميًّا عام 1929 وهذا كله من خلال عرض نماذج من الصحف والمجلات المصرية والأجنبية لتلك الفترة.

صور للمرة الأولى عن معارض كنوز الملك توت عنخ آمون

وأشار إلى أن المكتبة تتعرض للمرة الأولى العديد من الصور لكنوز الملك التي جابت أنحاء العالم بدءًا من أمريكا وكندا عام 1962، مرورًا بفرنسا واليابان وألمانيا وإنجلترا حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي، كما يتضمن المعرض بعض الهدايا التذكارية التي صاحبت الكشف وبعض العملات والطوابع التي حملت اسم وصورة توت عنخ آمون.

من جهته أكد فرنسيس أمين، الفنان التشكيلي فادي فرنسيس عرض مجموعة من أرشيفه عن صور معارض توت عنخ آمون في بلاد العالم توثيقا لقيمة هذا الحدث عالميا.