إحباط محاولة تهريب أجهزة إلكترونية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة

تمكنت الرقابة الإدارية من إحباط محاولة تهريب شحنات أجهزة إلكترونية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة.

محاولة تهريب شحنات أجهزة إلكترونية ومستحضرات تجميل

البداية عندما وردت معلومات تفيد اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالاشتراك مع بعض مستخلصي الجمارك بالتلاعب في مستندات استيراد العديد من الشحنات وبالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك المصرية جرى رصد استيراد الشركة شحنتي دون إجراء عمليات الكشف والتثمين الفعلي للبضائع والإفراج عنها بالمخالفة.

مليار جنيه قيمة الرسوم والغرامات المستحقة

أكدت التحريات أن مشمولها المستندي مستلزمات معامل تحاليل بإجمالى 30 طردا بوزن 16 طن بقيمة 1950 دولارا أمريكيا للرسالة الواحدة بالمخالفة للحقيقة وقبل الإفراج عن الرسائل تم إيقافها وتبين أنها تحتوي على أعداد كبيرة من «الهواتف المحمولة، وساعات إلكترونية، وأجهزة لاب توب، وسجائر إلكترونية، وأدوية وبعض المستلزمات الطبية ومستلزمات التجميل»، بالمخالفة للمشمول المستندي ودون عرضها على الجهات الرقابية المعنية.

وباحتساب قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها قدرت بحوالي مليار جنيه وجارى العرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها.