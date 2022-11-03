أعضاء «الحوار الوطني»: التحالف تجربة غير مسبوقة في العمل الأهلي وركن بمنظومة «الحماية»

أشاد عدد من السياسيين والحزبيين بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمختلف المحافظات المصرية، مؤكدين أنه استطاع دعم خطط الدولة التنموية، وتوحيد جهود التنمية فى مصر، إضافة إلى ضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، خاصة بعد سنوات طويلة عانى فيها العمل التنموى والاجتماعى من فوضى وغياب التنسيق.

«محسب»: يلعب دورا اجتماعيا غاية في الأهمية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تستحق الإشادة، موضحاً أنها تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، حيث نجح التحالف فى تجميع جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى للقيام بدور اجتماعى غاية فى الأهمية، وهو الدور الحقيقى للمجتمع المدنى والأهلى، والمتمثل فى أن يكون مكملاً لدور الدولة.

وقال «محسب» فى تصريح لـ«الوطن»، إن التحالف الوطنى تجربة غير مسبوقة، ساهمت فى توحيد جهود التنمية فى مصر، وبذل جهوداً لا يمكن إغفالها فى المجال الخيرى والتنموى على مستوى الجمهورية، فى إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى للدولة لخدمة الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وساهم التحالف، في مساعدة محدودى الدخل على امتداد الجمهورية، ليصبح ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التى أثرت على العديد من القطاعات، خاصةً فى مجال الغذاء، الأمر الذى يعزز الجهود التنموية للدولة، التى كان آخرها إجراءات الحماية الاجتماعية التى وجه الرئيس الحكومة بإعدادها، وأعلن عنها رئيس الحكومة منذ أيام، وكان أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وصرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين فى الدولة، وأصحاب المعاشات، الأمر الذى يكلف خزانة الدولة نحو 67 مليار جنيه.

«عبدالقوى»: يلعب دوراً مهماً فى دعم خطط التنمية الشاملة

ومن جانبه قال النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، لـ«الوطن»، إن التحالف الوطنى يلعب دوراً مهماً فى دعم خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، لا سيما داخل القرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن التحالف منذ انطلاقه وضع خطة استراتيجية للتنسيق والتحرك على الأرض، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة، بما يلبى احتياجات التنمية الشاملة، ويحسن من جودة حياة المواطنين.

ولفت إلى أن التحالف يعمل على تأسيس قاعدة بيانات قوية للفئات الأكثر احتياجاً فى جميع محافظات مصر، التى يمكن الاعتماد عليها لاحقاً فى جميع المبادرات التى تطرحها الدولة، مشدداً على أهمية ما يقوم به، سواء صرف إعانات مادية أو توزيع السلع أو تجهيز العرائس، بالإضافة إلى القوافل التى تجوب كل شبر فى مصر، مطالباً بتوجيه كافة سبل الدعم للتحالف الوطنى الذى يرسخ لعمل أهلى بمفهوم مختلف.

«عثمان»: نجح فى فكرة إنفاذ الحقوق والبحث عن مستحقيها

وقالت هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، كان له أكبر الأثر فى توحيد جهود المؤسسات والجمعيات لخدمة المواطن المصرى، صاحب المصلحة الأولى فى كل ما يتم من تنمية على أرض الوطن.

وأشارت إلى أن فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتحركاته الرامية إلى الوصول لكل مواطن في ربوع ونجوع وقرى مصر، لتمكينه وتقديم الدعم النقدى والغذائى والعينى والطبى والصحى والتوعوى له، بمثابة نجاح كبير فى فكرة إنفاذ الحقوق، والبحث عن مستحقيها، مشيرة إلى أن الخطوات الحثيثة التى يقوم بها التحالف بشكل يومى، فى فكرة توحيد الجهود ومساندة الحكومة لدعم الفئات المستحقة والأكثر احتياجاً من المواطنين، من شأنها أن تحقق تنمية المواطن، ومؤكدة أن التحالف تمكن من ضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.