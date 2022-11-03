الشركة المتحدة تنعى المحلل الاقتصادي محمد نجم: ذو مسيرة إعلامية حافلة

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المغفور له، المحلل الاقتصادي محمد نجم، الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة، وقالت: «ندعوا الله يتغمده بواسع رحمته».

وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، عبر «فيس بوك».