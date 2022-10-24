باحث: المؤتمر الاقتصادي منصة حوارية مهمة لمختلف القطاعات

قال الباحث الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الاهتمام بالمؤتمر الاقتصادي غير قاصر على الداخل المصري بل يمتد إلى كافة المعنيين بالاقتصاد العالمي بكافة الدول، كونه يأتي في توقيت تعاني فيه معظم دول العالم من أزمات اقتصادية عالمية متتالية، لافتًا إلى أن الأزمات الاقتصادية الدولية تزامنت مع وضع الدولة المصرية لأهداف تنموية واقتصادية كانت تستهدف تحقيقها .

المؤتمر الاقتصادي منصة حوارية هامة

وأضاف «عادل»، في حوار ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «النيل للأخبار»، أن المؤتمر الاقتصادي الذي أطلقته يعد منصة حوارية هامة، تجتمع فيها الحكومة المصرية مع المعنيين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وخبراء الاقتصاد، إضافة إلى تواجد الشركات العالمية وشركات التمويل، حيث تستهدف الدولة وضع رؤية للمرحلة المقبلة والتعرف على التحديات والمشكلات الحالية، ووضع مجموعة من النتائج والتوصيات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، والتي من شأنها العمل على نجاح المؤتمر الاقتصادي.

إشادة بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي

وأشاد مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية بكلمة الرئيس السيسي خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، الداعية إلى مشاركة القطاع الخاص والخبراء والجهات المعنية والأفراد، بما يضمن الخروج من التحديات التي نعيشها والناتجة عن التغيرات العالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري كونه جزء من الاقتصاد العالمي.