صاحب مشروع «بنك المخلفات المصري»: عائده الاقتصادي كبير

كشف عطاء جاد الكريم عثمان الفائز بالمركز الأول في قسم المشروعات الكبيرة بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة تفاصيل مشروعه، لافتًا إلى أنه اقترح إنشاء «بنك المخلفات المصري»، مشيرًا إلى أنه عبارة عن مجمعات مركزية بمحيط إداري وجغرافي محدد لمخلفات ريفية ذات عائد اقتصادي.

المنظومة تمثل سلاسل امداد للصناعة والطاقة

وأوضح «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن هذه المجمعات ستمثل سلاسل إمداد رئيسية للصناعات والطاقة والغذاء في مصر وأفريقيا، لافتًا إلى أنه يعمل في مجال إدارة المخلفات منذ عام 2012.

وأشار صاحب فكرة بنك المخلفات المصري إلى أن عمله الميداني جعله يحب المخلفات ويتمسك برسالته للوصول لإدارة متكاملة وسليمة للمخلفات والتخلص منها بشكل إيجابي وفعال وملموس لرفع الحمل البيئي والتدخل في الحلول التي يتحدث عنها العالم أجمع.

ولفت إلى أنه صمم نموذجًا بمحافظة الأقصر، ونفذه في بعض القرى المتوافر فيها المخلفات الريفية، مؤكدًا أن روث الحيوانات كمنتج حيوي يمكن إنتاج الغاز والأسمدة العضوية منه، بالإضافة للمخلفات الصلبة ذات القيمة، وأن المخلفات غير القيمة يتم التخلص منها بطرق الدفن المعتمدة لدى الحكومة.