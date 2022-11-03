«الخردة باب رزق» يفوز بالمركز الثاني في «المشروعات الخضراء».. يحول المخلفات لإكسوارات

فازت محافظة القاهرة بالمركز الثاني في فئة مشروعات المرأة بمشروع «الخردة باب رزق» ضمن 18 مشروعًا فائزًا على مستوى الجمهورية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي وزع جوائزها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم.

«الخردة باب رزق» مشروع لتدوير المخلفات

وتقدمت الدكتورة وهاد سمير أستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة، بمشروع «الخردة باب رزق» ويعمل على إعادة تدوير الخامات التي يتم التخلص منها، كالأجهزة الكهربية القديمة والبلاستيك والمعادن والأقمشة والأخشاب والكرتون والورق وفروع الشجر؛ لتحويلها للاستخدام في صناعة الحلي والملابس والديكور.

ومن المقرر عرض المشروعات الفائزة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، إذ جري اختيارها وفق معايير محددة من قبل لجنة التحكيم من بين 162 مشروعاً تقدمت بها المحافظات تضم الفئات الستة للمبادرة، وذلك من إجمالي أكثر من 6 آلاف مشروع.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية في إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر COP 27 بمدينة شرم الشيخ، تأتي ضمن جهود تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تحقيق رؤية مصر 2030

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة وتعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، التي وجهت بها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل، مع الأخذ فى الاعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.