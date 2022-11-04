تشييع جنازة المحلل الاقتصادي محمد نجم بعد صلاة الجمعة اليوم

من المقرر تشييع جنازة الخبير والمحلل الاقتصادي محمد نجم، بعد صلاة الجمعة اليوم، إثر وفاته أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، وكان آخر ما كتبة عبر صفحته الشخصية: «كلمة شكر مش كفاية على كل بوست وكلمة ورسالة ومكالمة وزيارة وطبطبة ودعم وصلاة ومساعدة اتعملت عشاني الفترة الأخيرة».

آخر ما كتبه محمد نجم

وتابع نجم: «أنا كويس وصامد ومكمل في المعركة.. السرطان مرض مش سهل ورخم وغلس وأوجاعه صعبة ومنهكة، لكن أنا كمان لشهور طويلة من بداية الأزمة أثبت أن عزيمتي مش لينة ومش سهل كسري وإرادتي أقوي من كل ده، وربنا معايا وهو سبحانه أكبر من أي شيء وكل شيء».

واختتم: «أعتذر عن متابعة الاتصالات والرسايل لكن بطمنكم وبشكركم مرة تانية من قلبي لكل مشاعركم النقية الطيبة وأتمني استمرار دعائكم وقريب نحتفل بانتصارنا بإذن الله».

رحلة صعوده بعد الماجيستير

الجدير بالذكر أن محمد نجم حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية، وماجستير في الاقتصاد السياسي عام 2021 من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، ثم عمل محللاً اقتصادياً في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ أغسطس 2016، كما عمل باحثاً اقتصادياً في قنوات «دي أم سي»، بالإضافة الي عمله كمحلل ومدير مشارك للوحدة الاقتصادية في مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

وكان نجم شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الاقتصادية المختلفة وكان له دور فعال بينها فعاليات مهمة مثل قمة مصر الاقتصادية، والمؤتمر الوطني للشباب، وغيرها من المؤتمرات.