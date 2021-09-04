وفاة الفلسطيني محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار

توفى اليوم السبت، الفنان الفلسطيني، محمد لافي، نجم برنامج المواهب الغنائية «سوبر ستار» في موسمه الأول 2003 والذى حظي بجماهيرية وشعبية كبيرة وقتها.

أحد نجوم برنامج سوبر ستار في موسمه الأول

الفنانة رويدا عطية، نعت الراحل وشاركت صورة له عبر «تويتر»، معلقة: محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق عم قول الله يرحمك والوجع اللي عم حس فيه ما الو وصف.

وتابعت: «يا رفيق ذكرياتنا بالمر والحلو راح تبقى بالقلب دايما يا غالي إنت، الله يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك وكل محبينك، هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان أحلى مافيه زعل ولا تعب، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعت الفنانة ديانا كرزون، الفنان محمد لافي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الطيب، محمد لافي، الله يرحمك.