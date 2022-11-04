ذكرى ميلاد الفنانة علية التونسية.. عشقت الغناء منذ الصغر ولحّن لها بليغ حمدي

86 عامًا تمر على ذكرى ميلاد الفنانة علية التونسية، باعتبارها من مواليد 4 نوفمبر عام 1936، وتعد من أبرز المطربات العرب اللاتي حققن نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، ومازالت لها عدد كبير من الأغنيات، يعاد تقديمها رغم اختلاف الزمن والأجيال أشهرها أغنية «ع اللي جرى» والتي قدمتها أصالة وصابر الرباعي.

ذكرى ميلاد علية التونسية

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن عُلية التونسية، في ذكرى ميلادها، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد دولة تونس في 4 نوفمبر عام 1936.

- اسمها الحقيقي بيّة بنت بيشربن الهادي رحال.

- بدأت مسيرتها الفنية في فترة الخمسينيات من القرن الماضي.

- عشقت الغناء منذ الصغر، وكانت تغني في الحفلات المدرسية.

- الموسيقار التونسي رضا القلعي اكتشف موهبتها وهي دون السادسة عشر، ولحّن لها أغنية «ظلموني حبايبي» و«يا قلبي إش بكاك».

توفيت عن عمر 53 عاما

- جاءت للقاهرة في فترة السبعينيات وحققت نجاحًا واسعًا خلال هذه الفترة.

- تعاونت مع كبار الملحنين أبرزهم بليغ حمدي وحلمي بكر.

- من أشهر أغنياتها «حبايب مصر» و«ع اللي جرى».

- قبل نهاية الثمانينيات عادت إلى موطنها تونس واستقرت هناك حتى وفاتها يوم 19 مارس عام 1990 عن عمر ناهز 53 عامًا.