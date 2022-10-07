راغب علامة: بليغ حمدي أيقونة.. وغنى «بودعك» أحسن من وردة

قال الفنان راغب علامة، إن الملحن الراحل بليغ حمدي كان أيقونة، موضحًا: «بقول يا ريت لو كان ربنا سمح لنا فيه أكتر، عشان نستمتع بأغانيه وإبداعاته».

أول لقاء بـ«بليغ»

وأضاف علامة خلال حواره ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام: «التقيته وأنا في التاسعة عشرة من عمري في بيت صديقة لبنانية بالمهندسين، كانت صديقة لعدد كبير من الفنانين والفنانات، وكانت دايمًا تقولي هعرفك بيه».

موقف جمعه ببليغ حمدي

وتابع الفنان راغب علامة: «لما نزلت على مصر، قالت لي يلا أنا جيبت بليغ حمدي، ومكنتش مصدق، ولما رحت هناك شفت عظمة وتواضع وحب وحاجة مختلفة، وقالت له إني فنان ونجحت في برنامج المواهب والناس بيحبوه وعاوزاك تشوفه، وقالي ربنا يوفقك».

وأوضح: «كنا قاعدين، فطلب مني إني أقول رأيي في لحن أغنية بودعك لوردة، كان عاوز يشوف رأيي كشاب صغير، لأن كل الناس حواليه أعمارهم كبيرة».

وأشار، إلى أن بليغ حمدي غنى الأغنية أفضل من وردة: «حبيت الأغنية منه أكتر من وردة، عايش جو الأغنية»، وردت عليه أنغام، قائلة: «سمعتها منه على شريط كاسيت وحفظتها منه، أداؤه مش عادي».