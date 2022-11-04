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وزير الأوقاف يفتتح مسجد «المعمورة الشاطئ الكبير» شرق الإسكندرية «صور»

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بيتر مكرم
تصوير:

بيتر مكرم
12:11 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
وزير الأوقاف يفتتح مسجدا بالإسكندرية

وزير الأوقاف يفتتح مسجدا بالإسكندرية

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد المعمورة الشاطئ الكبير في الإسكندرية، بعد ترميمه وصيانته، برفقة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات مديرية الأوقاف في الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

افتتاح 22 مسجدا على مستوى الجمهورية 

وقال وزير الأوقاف إنه سيتم اليوم افتتاح 22 مسجدا على مستوى الجمهورية، بين بناء جديد وإحلال وتجديد، مضيفا أن الإسكندرية هي المحافظة الثانية في توزيع صكوك الأضاحي، موضحا توزيع 104 أطنان لحوم لصكوك الأضاحي. 

محافظ الإسكندرية: تطوير المساجد بشكل دوري

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في تصريحات على هامش افتتاح المسجد، أنه لا يمر شهر إلا بوجود تطوير في المساجد لتكون على الطراز الحديث، موضحا أنه يتم توزيع طن أو 2 من اللحوم من خلال مساجد الإسكندرية.

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