وزير الأوقاف: الوطنية إعلاء لمصلحة الوطن العامة وليست مجرد ادعاء بلا عمل

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، خطبة الجمعة بمسجد «الرحمة» بمحافظة السويس، تحت عنوان: «مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية»، في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة.

حرص النبي والدين على بناء الشخصية

جاء ذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وقنصل المملكة العربية السعودية بالسويس الوزير المفوض خالد بن علي الشمراني، واللواء عبدالرحمن هريدي مدير أمن السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب حسن مساعد سكرتير عام المحافظة، والدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور علي الحسين نائب رئيس جامعة السويس، والدكتور عبد العاطي لاشين نائب رئيس جامعة السويس، والشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وفي خطبته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حرص ديننا الحنيف ونبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) على بناء الشخصية السوية القوية القويمة المستقيمة الرشيدة على خمس ركائز صحيحة هي: الإيمان، والأخلاق، والإنسانية، والعمل، والولاء للوطن، فأما الإيمان فهو باب الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة وهذا ما علمه النبي (صلى الله عليه وسلم) لأمته أطفالًا وشبابًا وشيوخًا، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) لسيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنه): "يا غلام، إني أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف"، يقول الشاعر:وإذا العناية لاحظتك عيونهانَـمْ فالمخاوف كلهن أمانُويقول الآخر:إذا صح عون الخالق المرء لم يجدعسيرًا من الآمال إلا ميسرًا

معنى الإيمان الحقيقي

وأضاف جمعة : إِذا لَم يَكُن عَونٌ مِنَ اللَهِ للِفَتى فَأَولُ ما يَجني عَلَيهِ اِجتِهادُهُ ويقول الإمام الشافعي (رحمه الله): يا صاحبَ الهمِّ إنَّ الهمَّ مُنْفَرِجٌ أَبْشِرْ بخيرٍ فإنَّ الفارجَ اللهُ اليأسُ يَقْطَعُ أحيانًا بصاحِبِهِ لا تَيْأسَنَّ فإنَّ الكافيَ اللهُ اللهُ يُحْدِثُ بعدَ العُسرِ مَيْسَرَةً لا تَجْزَعَنَّ فإنَّ القاسمَ اللهُإذا بُلِيتَ فثقْ باللهِ، وارْضَ بهِإنَّ الذي يَكْشِفُ البَلْوَى هو اللهُكما أكد أن الإيمان الحقيقي هو الذي يجعل الإنسان في أعلى درجات الصدق مع النفس، حتى إن بعض العلماء عرَّف الإيمان بأنه: الصدق؛ فقال: الإيمان الحقيقي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، ذلك لأن المؤمن يدرك أنَّ ما أصابه لم يكُنْ لِيُخطِئَه، وما أخطأَه لم يكُنْ لِيُصيبَه، مشيرًا إلى أنه لا إيمان بلا أخلاق، ولا إيمان بلا قيم.

وتابع في الخطبة: يقول (صلى الله عليه وسلم): "أَكْمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَانًا أَحسَنُهُم خُلُقًا"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ"، وعندما سُئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة قال: "تقوى الله وحُسن الخلق"، مؤكدًا أن من أهم هذه الركائز إتقان العمل فنحن أمة يجب أن تعمل وأن تأكل من عرق جبينها، وأن علينا أن نتقن أعمالنا من منطلق قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن اللهَ تعالى يُحِبُ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ" فالإتقان سمة من سمات المؤمن في كل حركات حياته وسكناته.

قالوا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط

كما أكد أن الإيمان بالله (عز وجل) هو مفتاح كل خير على مستوى الأفراد والأمم والدول، حيث يقول سبحانه: "وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ"، فالدول التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها، وكما قال الشاعر :وإذا أصـيبَ الـقومُ في أخلاقِهمْفـأقمْ عـليهم مـأتماً وعـويلاوقال آخر:إنما الأمم الأخلاق ما بقيتفإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوامؤكدًا أن ديننا هو دين العمل، فلا مكان لعاطلين أو متقاعسين عن العمل، وصافح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رجلاً فوجد يد الرجل خشنة من آثار العمل اليدوي فقال (صلى الله عليه وسلم): "هذه يد يحبها الله ورسوله"، يقول شوقي:وَقَفتُمْ بَينَ مَوتٍ أَو حَياةٍفَإِن رُمتُمْ نَعيمَ الدَهرِ فَاشْقَوامؤكدًا أن ديننا دين الإنسانية في أسمى معانيها، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة"، يقول الشاعر:الناس للناس مادام الوفاء بهموالعسر واليسر أوقات وساعاتﻻ‌ تقطعنّ يد المعروف عن أحــدمـا دمـت تـقدر والأ‌يـام تـــاراتوأكرم الناس ما بين الورى رجلتقضى على يده للناس حاجاتواذكر فضيلة صنع الله إذ جعلتإليك لا لك عند الناس حاجـــاتقد مات قوم وما مــاتت فضائلهموعاش قوم وهم في الناس أموات

واستكمل: لذا قالوا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، لاسيما في الأوقات التي تحتاج إلى التكاتف والتراحم من منطلق ديني وإيماني ووطني.كما أن من تلك الركائز ركيزة الانتماء والانتماء للوطن، يقول شوقي: وللأوطان في دم كل حريد سلفت ودين مستحقكما أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والوطنية ليست مجرد كلام أو ادعاء، فالوطنية عمل وفداء، فتحية واجبة لأبناء هذه المدينة والمحافظة الباسلة إذ نحتفل بعيدها القومي بيوم من أيام التضحية والفداء، حيث شكل أبناء السويس إلى جانب إخوانهم من أبناء الجيش المصري والشرطة ملحمة عظيمة هي ملحمة الفداء والوطنية تدعو للفخر والعزة، وهذه ضريبة الوطن علينا أن ندفعها جميعًا، فتحية تقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا الوطنية، ولأبناء السويس، ولكل وطني محب لدينه ووطنه.