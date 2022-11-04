مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرّم المخرج الدولي غاي ريتشي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، استعداداته لتكريم المخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي؛ تقديرًا لمساهمته الاستثنائية في الصناعة السينمائية، وذلك ضمن الحفل الافتتاحي للدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على ضفاف البحر الأحمر.

يأتي هذا التكريم اعترافًا بمكانته البارزة والمؤثرة في فضاء السينما، وعلى مرأى العالم أجمع؛ من خلال منصة المهرجان الذي ينطلق ابتداءً من 1 وحتّى 10 ديسمبر، 2022، حيث يُنتظر أن يحتضن المهرجان 131 فيلمًا طويلاً وقصيرًا، عبر 61 دولة، ومن 41 لغة، بحضور مجموعة من المواهب المخضرمة والواعدة، معًا.

أبرز أفلام غاي ريتشي

ويعدّ المخرج والمنتج وكاتب السيناريو البريطاني غاي ريتشي، اسمًا بارزًا في فضاء السينما العالميّة الراهن. لما يتألق به من أسلوبٍ فريد في حكاية وحبكة القصص، بلمسته الفنّية الخاصّة، ممّا ميّز أفلامه على نطاق واسع عالميًا، مثل: «زناد وماسورة ومشطي رصاص» (1998)، و«سناتش» (2000)، و«روك أن رولا» (2008)، و«شيرلوك هولمز» (2009)، و«رجل المنظّمة» (2015)، و«السادة الأفاضل» (2019).

جلسة حوارية لـ غاي ريتشي بمهرجان البحر الأحمر

ومن المنتظر مشاركة غاي ريتشي في جلسة حوارية يكشف فيها الكثير من خبايا وكواليس مسيرته الحافلة بالإنجازات، بحضور جماهير السينما.

وقد علّق محمد التركي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلًا: «يسعدنا ومن خلال منّصة مهرجاننا؛ تكريم المخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي؛ صاحب الروائع السينمائية التي سافرت إلى أرجاء العالم على مدار عشرين عامًا، وأسفرت عن مجموعة ثريّة من الشخصيّات والقصص التي لا تنسى، جنبًا إلى حبكات رائعة ميّزته كاسم بارز في رواية القصص. ونتطلّع إلى استضافته والترحيب به في جدة، اعتبارًا من شهر ديسمبر».