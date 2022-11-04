وزير الأوقاف: استضافة مصر لمؤتمر المناخ دليل على ثقة العالم بها

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ معناه ثقة العالم في مصر، مؤكدا أن الله كل شيء عنده بمقدار، وكل ما كانت المصلحة «عامة» كان الثواب عظيما، ولو المفسدة «عامة» يكون الثواب في منعها عظيما.

وأضاف «جمعة» في كلمته خلال افتتاح مسجد المعمورة الشاطئ بالإسكندرية اليوم الجمعة، أن حياة المسلم هي السلام، ومن لم يسلم الناس ليس بمسلم.

وزير الأوقاف: الإسلام دين السلام

وأكد أن الإسلام هو دين السلام، وكان النبي يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، مضيفا أن التحية بين الناس في الدنيا والجنة السلام.

جمعة: إن لم تسع في الخير فلا تكن بابا للشر

وأوضح وزير الأوقاف أنه إذا كان المسلم مطالبا برفع الأذى عن الطريق، فإنه يجب ألا يكون مشاركا فيه، قائلا: «إن لم تسع في الخير فعلى الأقل لا تكون بابا للشر».

جمعة: الحفاظ على البيئة في نطاق مسؤولية المسلم

وأشار إلى أن المسلم هو من يسلم مع نفسه ومع الناس والطبيعة، مضيفا أن البيئة في نطاق مسؤوليته تبدأ من نظافة البيت ثم المكان العام والحي، موصيا ألا يلقي أي شخص مخلفاته في الشوارع، ولا يقع منه أذى على الناس والأماكن العامة والشواطئ أو أي مكان يستفيد منه الناس.