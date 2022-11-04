إحالة 60 من العاملين في المنشآت التعليمية بالشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 60 من العاملين المقصرين بمختلف المنشآت التعليمية في المحافظة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين في أوقات العمل الرسمية.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على مختلف المنشآت التعليمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى مختلف المنشآت التعليمية بمركزي فاقوس والحسينية لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

إحالة العاملين المخالفين للتحقيق

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 4 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة بحر البقر الإعدادية التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 6 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالفصول التجارية الملحقة بمدرسة الإخيوة التجارية المشتركة ببحر البقر 2 التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كما أسفرت عن عدم تواجد 16 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة طارق بن زياد الإعدادية 2 التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، وقيام مسؤول السجلات بالتسديد قرين أسمائهم بما يفيد الانصراف.

بالإضافة لعدم تواجد 8 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة طلال معجل الطحاوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد 7 من أعضاء هيئة من العاملين بمدرسة سوادة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 20 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة شلبي علي شلبي الثانوية المشتركة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لتتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.