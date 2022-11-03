تكليفات من «التعليم» لـ«المدارس» بشأن التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هام وعاجل للمديريات التعليمية، بتوعية النشء لوقايتهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار تعاطي المخدرات، مما ينتج عنه العديد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع.

توعية النشء لوقايتهم وحمايتهم من الإدمان

وأضافت وزارة التعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، أنه نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توعية النشء لوقايتهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان، التفضل باتخاذ اللازم نحو تخطيط وتنفيذ حملة موسعة لتوعية الطلاب والمعلمين بالتربية والتعليم بخطورة تعاطي المخدارات.

عرض الأفلام التوعوية والندوات والكلمات الإذاعية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، استخدام أساليب توعية مختلفة مثل عرض الأفلام التوعوية والندوات والكلمات الإذاعية والصحافة المدرسية والمسرح المدرسي والمناظرات والمسابقات، على أن تشمل حملات التوعية كافة المدارس التابعة لمديرياتكم.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين اليوم وهي كالتالي:-

- نسعى إلى تطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات المعلمين.

- دمج التكنولوجيا في التعليم.

- تخصيص يوم للأنشطة الفنية والرياضية والثقافية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

- إطلاق مبادرات من شأنها التعريف بالحقوق والواجبات لكل أطراف المنظومة التعليمية.

- تفعيل دور المجلس بالمدارس والتواصل مع أولياء الأمور والتوعية بجهود الوزارة.

- العمل على توفير منظومة تعليمية متميزة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.