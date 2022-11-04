وزارة التعليم: غير مسموح للطلبة المصريين بالخارج بأداء الامتحان في أكثر من جهة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التقديم في امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة أنه يسمح للطالب الراسب بالإعادة في الصف الدراسي الراسب فيه، ولا يسمح للطلاب الذين يؤدون امتحان العلوم والرياضيات باللغة العربية أداء امتحان مادة المستوى الرفيع أو اللغة الأجنبية الثانية بالمرحلة الإعدادية.

لا يتم قبول أي شهادات صادرة من المدارس العربية أو الأجنبية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الرسمي:

لا يتم قبول أي شهادات صادرة من المدارس العربية أو الأجنبية (غير المعادلة) بمثيلاتها بجمهورية مصر العربية، حتى وإن كانت تتم معادلتها داخل الدولة المقيم بها الطالب.

وأكدت وزارة التعليم، أنه غير مسموح لجميع الطلاب أداء الامتحان في أكثر من جهة في العام الدراسي الواحد، ويلغى الامتحان الأخير إذا ثبت أن الطالب سبق له أن أدى هذه الامتحانات في نفس العام الدراسي، (طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1980)، مع أخذ إقرار من ولي الأمر بأن الطالب المتقدم لن يؤدي الامتحان في جهة أخرى، وإذا ثبت عكس ذلك يعتبر امتحانه لاغيا.

لا يحق لأي طالب أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج داخل مصر

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن الكريم، ويتم تسليم جميع أصول المستندات المطلوبة باليد أو الارسال بالبريد السريع إلى الإدارة العامة للامتحانات، وسيتم حجب نتائج الطلاب في حالة عدم تسليم أو إرسال أصول المستندات.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه لا يحق لأي طالب أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج داخل جمهورية مصر العربية وعلى ولي الأمر تحمل المسئولية القانونية كاملة في حالة مخالفة ذلك.