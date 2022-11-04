أخبار أسيوط.. افتتاح 3 مساجد وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

شهدت أخبار أسيوط، اليوم الجمعة، عددا من الأخبار والأحداث والتي شملت افتتاح مديرية الأوقاف لـ 3 مساجد جديدة بقرى المحافظة، وتوجيه محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

أخبار أسيوط: افتتاح مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها

وتضمنت أخبار أسيوط، اليوم الجمعة، افتتاح مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، 3 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها والتي شملت مسجد الفردوس بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، ومسجد الشيخ محمود بقرية النواميس التابع لمركز البداري، ومسجد مكة المكرمة بقرية عواجة التابعة لمركز ديروط.

محافظ أسيوط يوجه بتشديد الرقابة والتصدي لعمليات احتكار أو حجب السلع

كما شملت أخبار أسيوط اجتماع محافظ أسيوط بالمسئولين وقيادات المحافظة والذي وجه مسئولي التموين وجهاز حماية المستهلك ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام

متابعة موقف السلع الغذائية

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة موقف السلع الغذائية والتموينية ومدى توافرها بالكميات المناسبة بالأسواق وأماكن التخزين والتوزيع وجميع حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة المنتجات وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي وتفعيل الدور الرقابي وتلقى أي شكاوى من المواطنين ميدانيًا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.