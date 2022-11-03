محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 149 قرية بـ43.5 مليار جنيه

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى يجرى تنفيذها في 7 مراكز على مستوى المحافظة، للوقوف على آخر الأعمال المنفذة بها ورصد الملاحظات للعمل على تلافيها بشكل عاجل لدخول هذه المشروعات الخدمة بكامل طاقتها تبعاً للجداول الزمنية المحددة.

تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 149 قرية، وحصر المشروعات التي جرى الانتهاء منها وبحث إمكانية تسليمها في أقرب وقت ممكن، والمشروعات الجاري تنفيذها، وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة المشروعات، وخاصة مشروعات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والمجمعات الخدمية والزراعية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية وإنشاء المراكز الطبية الحضرية ومشروعات المواقف العامة والأسواق ونقاط الإطفاء بالتنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية ودار الهندسة.

وبحث المحافظ التحديات التي تعترض تنفيذ بعض المشروعات ووجه بسرعة تلافيها لانتظام معدلات التنفيذ، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة له، وشدد على ضرورة متابعة المشروعات وحصر التي جري الانتهاء من تنفيذها ومدى جاهزيتها للتسليم وإعداد تقرير تفصيلي بذلك.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

واستعرض اللواء عصام سعد، نسب تنفيذ 1930 مشروع تمثلت في: المجمعات الخدمية والتي بلغت 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة بتكلفة 67 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه، والصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه.

كما شملت الأبنية التعليمية 131 مشروع «1227 فصل دراسي» بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه، والري 28 مشروع بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروع، والاتصالات 149 مشروع، وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه.

إجمالي المشروعات المستهدفة من حياة كريمة في أسيوط

بالإضافة إلى 62 مشروعًا متنوع ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات، و94 مكتب بريد، و33 نقطة شرطة، و11 محطة سكة حديد، ومحطة غاز، و10 محطات معالجة و42 محطة مياه، بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 43 مليار 598 مليون جنيه.

وتستهدف مبادرة «حياة كريمة» 7 مراكز بمحافظة أسيوط، خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هي: ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي: منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.