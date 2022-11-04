محافظ أسيوط يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لعمليات احتكار وحجب السلع

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسئولي التموين وجهاز حماية المستهلك ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب للسلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال لقاءه مع محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، وعبدالله موسى، رئيس جهاز حماية المستهلك بأسيوط، في حضور عدد من رؤساء المراكز والمدن، منهم محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومصطفى فتحي، نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، والقائم بأعمال رئيس المركز.

توافر السلع بالأسواق

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة موقف السلع الغذائية والتموينية ومدى توافرها بالكميات المناسبة بالأسواق وأماكن التخزين والتوزيع وجميع حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة المنتجات وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي وتفعيل الدور الرقابي وتلقي أي شكاوى من المواطنين ميدانيًا لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها وإزالة أسبابها.

غرفة عمليات مركزية

وأشار «سعد» إلى ضرورة متابعة غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة غرف العمليات على مستوى المراكز والإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها والإخطار بتقرير يومي عن الحالة التموينية بصفة دورية والعمل على إزالة أي سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.

عدم التهاون مع المخالفين

كما شدد المحافظ على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا أنه لن يسمح بالمبالغة في الأسعار أو المضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.