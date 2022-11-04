افتتاح 22 مسجدا في 11 محافظة اليوم.. «بينها 5 صيانة»

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 22 مسجدا في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، بينها 17 مسجداً إحلال وتجديد و5 مساجد صيانة.

في محافظة الإسكندرية، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم، مسجد المعمورة الكبير بشاطئ المعمورة بالمنتزه بعد ترميمه وصيانته، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات مديرية الأوقاف في الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

افتتاح مساجد جديدة اليوم

وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد باباه الصغرى بسيدي غازي، بمركز كفر الدوار على مساحة 150م2 وبتكلفة إجمالية مليون و242 ألف جنيه، ومسجد أحمد جبريل بزاوية أبو شوشة بمركز الدلنجات على مساحة 160م2 وبتكلفة إجمالية مليون و227 ألف جنيه، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية شرنوب بمركز دمنهور على مساحة 400 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و800 ألف جنيه، ومسجد عزبة السوسي بقرطسا بمركز دمنهور على مساحة 103م2، وبتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

وفي محافظة بني سويف، افتتح الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، مسجد الشيخ سيد عبود بقرية بهبشين، عقب إحلاله وتجديده في حضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية بمحافظة بني سويف.

3 مساجد في أسيوط

وفي محافظة أسيوط، افتتحت مديرية الأوقاف 3 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها، وشملت مسجد الفردوس بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، ومسجد الشيخ محمود بقرية النواميس التابعة لمركز البداري، ومسجد مكة المكرمة بقرية عواجة التابعة لمركز ديروط.

وفي محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح مسجد كحيلو بمدينة سيدي سالم، ومسجد هارون بسيدي سالم، ومسجد عباد الرحمن بقرية تفتيش الزعفران بمركز الحامول، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما تم أيضاً افتتاح مسجد النجار بمركز قطور ومسجد عزبة شعلان بعزبة شعلان بمركز قطور بمحافظة الغربية.

وفي محافظة البحر الأحمر، تم افتتاح مسجد النور المحمدي بحي مجاهد بمدينة الغردقة، ومسجد الرحمة بنجع القطر بقرية البعيرات بمركز القرنة بالأقصر، ومسجد فرحة بالمنشية بعزبة رضوان، ومسجد بندر بن تركي غيلان بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

كما تم افتتاح مسجد الحرمين بعزبة عبيدة بمنشية رضوان في مركز أبو كبير، ومسجد أبو الشرقاوي بعزبة نسيم بمركز أبو كبير، ومسجد الحمر بقرية حوض نجيح بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، ومسجد الرحمة بأبو قاروم بقرية أم عزام بمركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.