«الخدمات الإدارية» تشارك في مبادرة وزارة الأوقاف «حق الوطن»

أعلنت نقابة الخدمات الإدارية، مشاركتها في المبادرة التي اطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان «حق الوطن»، وأكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أنّ اللجان النقابية التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، ستشارك في المبادرة التي أطلقتها الوزارة.

مبادرة حق الوطن

وقال المهيري، في بيان له منذ قليل: «اللجان النقابية ستشارك في مبادرة حق الوطن، وذلك بداية من يوم 28 الشهر الحالي ولمدة شهر، وذلك من خلال عقد ندوات يحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره».

الوعي والفهم والإدارك

أضاف نائب رئيس اتحاد العمال، أن عمال مصر يقفوا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنّ استقرار مصر أمانة في رقابهم، والأكثر أهمية تجسدها مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «خلوا بالكم من أوطانكم».

واختتم هشام المهيري قائلًا: «الشعب مطالب بالوعي والفهم والادراك لما يحاك لهذا الوطن والعمل والصبر والتضحيه والتفاني والاصطفاف خلف البلد.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها بفضل من الله ثم بحكمة القيادة السياسيه بالأمن والأمان في ظل الجمهورية الجديدة».