وزارة الأوقاف تفتتح 12 مسجدا في 4 محافظات.. منها البحيرة وبني سويف

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 12 مسجدا في 4 محافظات، وهي: «البحيرة، بني سويف، أسيوط، القليوبية»، فيما أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة وصلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة وذلك ضمن برنامج زيارته والتي تستمر يومين يفتتح خلالها دورة بناء الخطبة والمقالة لأئمة المحافظة يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد في الغردقة

وتحدث وزير الأوقاف في خطبة الجمعة حول يوم ميلاد الحبيب، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف منذ صغره بالصادق الأمين قائلاً: خصصنا خطب الشهر كاملا للحديث عن حياه وسنن الرسول من الإيمان إلى البعثة، مؤكدا من كان يحب رسول الله فيتخلق بأخلاق رسول الله أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تناولوا جنة ونعيما.

افتتاح 6 مساجد جديدة بالبحيرة

وشهدت محافظة البحيرة افتتاح 6 مساجد جديدة بمراكز دمنهور وكفر الدوار وكوم حمادة بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين 975 ألف جنيه، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

افتتاح 3 مساجد جديدة في بني سويف

وحضر رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي: الفشن وأهناسيا، بمحافظة بني سويف افتتاح 3 مساجد بقرى «قلها، وصفط الخرسا، والحيبة» والتي بلغت قيمتها مبلغ 7.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجدين بمحافظة أسيوط

قال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إنه في إطار عناية وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى وإنشاء، فقد جرى افتتاح مسجد الدعوة الإسلامية بقرية جرف سرحان مركز ديروط، ومسجد عباد الرحمن قرية الواسطى مركز الفتح وأداء صلاة الجمعة بهما.

افتتاح مسجد بالقليوبية بعد إحلاله وتجديده

وأدى الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية صلاة الجمعة في مسجد الشهيد علي الشريف، بقرية شبرا شهاب مركز القناطر عقب افتتاحه امتداداً لعملية إحلال وتجديد المساجد بالقليوبية.