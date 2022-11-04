مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية، اليوم الجمعة، بين عائلتين بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط في أسيوط، ما تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر بطلق ناري، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بمشاجرة بالأسلحة النارية

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز ديروط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية مسارة التابعة إلى مركز ديروط ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ قوات الأمن وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط، ونتج عن المشاجرة مصرع شاب بطلق ناري وإصابة آخر بطلق ناري.

ضبط طرفي المشاجرة

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة ديروط من جهودها لضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في المشاجرة والسيطرة على الموقف الأمني بالقرية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات مع الطرفين.