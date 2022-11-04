الملك تشارلز يستضيف حفلا في قصر باكنجهام لشخصيات بارزة تحضر قمة المناخ بمصر

يستضيف الملك تشارلز الثالث اليوم الجمعة، حفلا لشخصيات بارزة من المقرر حضورها COP27 التي تعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، في قصر باكنجهام اليوم الجمعة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وقالت الشبكة البريطانية، إن حفل الاستقبال الذي سينظمه الملك تشارلز الثالث سيجمع أكثر من 200 من قادة الأعمال الدوليين وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية، للاحتفال بنهاية رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف 26 المعني بالمناخ، والتطلع إلى قمة COP27 في شرم الشيخ.

سوناك من ضمن حضور الحفل

وتم تنظيم حفل الاستقبال لتسهيل مناقشة النمو المستدام، والتقدم المحرز منذ مؤتمر الأطراف السادس والعشرين المعني بالمناخ COP26 في جلاسكو والجهود الجماعية والمستمرة لمعالجة تغير المناخ.

وسيشمل الحفل الملكي الضيوف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي قال فى تغريدة على تويتر إنه لا يوجد رفاهية بدون اتخاذ إجراءات حاسمة فى قضية تغير المناخ ولا يوجد أمن طاقة دون الاستثمار فى الطاقة المتجددة، مؤكدا «لهذا سأحضر قمة المناخ فى مصر الأسبوع المقبل، للإضافة على إرث جلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام».

وسيكون من ضمن الحضور رئيس COP26 ألوك شارما، الذي فقد مقعده الوزاري في التعديل الأخير ، إلى جانب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشأن تغير المناخ ، جون كيري.