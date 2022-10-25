10 معلومات عن زوجة رئيس الوزراء البريطاني الجديد.. «أغنى من الملك تشارلز»

لا تتوقف السياسة البريطانية عن إثارة دهشة المراقبين لها، بسبب طبيعة التغيرات الجذرية التي تطرأ عليها، بدأ ذلك مع الأمير هاري دوق ساكس وابن ملك بريطانيا تشارلز عندما قرر الزواج من ميجان ميركل ذات الجنسية الأمريكية، والتي كانت تعمل كممثلة، وحاليا أثارت الانتباه زوجة ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد وهو من أصول مهاجرة، ومتزوج من «أكشاتا مورثي» ذات الجنسية الهندية والتى تعمل كمصممة أزياء.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه بمجرد الإعلان عن تولي «ريشي سوناك» رئيسا لحزب المحافظين، الذي يؤهله بالتبعية أن يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا، اتجهت الأنظار مباشرة إلى زوجته التي يصفها الجميع بأنها «أغنى من الملك تشارلز» نفسه بسبب ثرائها الفاحش.

وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن الزوجة الهندية التي حازت على لقب «السيدة الأولى» في بريطانيا وتجاور القصر البريطاني:

-أكشاتا مورثي تبلغ من العمر 42 ولديها ابنتان كريشنا وأنوشكا.

- الديانة التي تتبعها أكشاتا هي الهندوسية وبذلك هم أول عائلة هندوسية تسكن منزل رئيس الوزراء.

- ابنة الملياردير إن آر ناريانا مورثي الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذي تبلغ ثروته نحو 730 مليون جنيه إسترليني.

حجم ثروة زوجة رئيس وزراء بريطانيا

- تبلغ حصتها من ثروة والدها 430 مليون جنيه إسترليني.

- درست في جامعة ستانفورد وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال.

- التقت «أكشاتا» رئيس الوزراء البريطاني الحالي «ريشي سوناك» خلال صفوف الدراسة وأعجبا ببعضهما البعض عام 2005.

- تزوجت «أكشاتا» من «ريشي» عام 2009 في حفل ضخم في الهند.

- قررت أكشاتا أن يكون مجال عملها هو تصميم الأزياء بسبب شغفها بالموضة والأزياء.

تصميم الموضة والأزياء والديكورات المستوحاة من الثقافة الهندية

- أسست «أكشاتا» شركة للعمل في مجال تصميم الموضة والأزياء والديكورات المستوحاة من الثقافة الهندية، وتركز على اكتشاف الفنانين المغمورين وتبني تصميماتهم.

- انتقلت «أكشاتا» إلى بريطانيا في عام 2013 بسبب طبيعة عمل زوجها وتعيش في منزل بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني.