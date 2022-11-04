إعادة تدوير الإطارات المستعملة.. مشروع لحماية البيئة من التلوث ببورسعيد

يُعد مشروع التخلص الآمن من الإطارات المستعملة التي نفذتها أحد مصانع جنوب بورسعيد بإعادة تدويرها من جديد لحماية البيئة من التلوث الناتج عن حرق الكاوتشوك أو تخزينه أو صعوبة تحلله في التربة والماء ومنع انتشار القوارض والحشرات الضارة التى تتغذي عليها.

ويقول المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات جنوب بورسعيد، إنه تم عمل دراسة لإعادة تدوير الإطارات المستعملة التي تمثل عبئا في التخلص الآمن منها، لأنها تشغل مساحات تخزين أو يتم حرقها، ما يتسبب في أضرار صحية جسيمة.

وقال إنه تم تنفيذ هذه الفكرة من خلال المصنع الذي يُعد هو أول مصنع بمصر يعتمد على استخراج خام المطاط من الإطارات المستعملة واستخدامه في جميع المنتجات المطاطية، ما يساهم في زيادة نسبة الخامات المحلية وتطوير الاقتصاد داخليًا وخارجيًا.

وأوضح جودة أن الإطارات هي ثاني أكثر منتج مستخدم بعد البترول، وبذلك فتصنيع الإطارات هي صناعة لن تموت لكثرة الطلب عليها.

وأضاف أنه لدينا القدرة على توفير أي كميات للتصدير وتلبية متطلبات السوق المحلية والخارجية في وقت قصير، حيث يتم تصدير هذه الإطارات بأعلى كفاءة للدول العربية الإفريقية لإثبات كفاءة المنتج المصري وأنه قادر على غزو العالم.

فوائد استخراج المطاط المستعمل

وأكد أن استخراج المطاط من الإطارات المستعملة له فوائد مهمة في العديد من المجالات، حيث يساهم في التقليل من حجم الإطارات في مكب النفايات وتوفير المساحات بها نظرًا لأحجامها الكبيرة، غير أنها توفر بيئة مواتية للقوارض والحشرات الحاملة للأمراض.

ويساعد في تقليل الانبعاثات الناتجة عن حرق الإطارات نظرًا لصعوبة التحلل طبيعيًا، ما يلوث الهواء والمياه والتربة ويؤثر على الزراعة لسنوات عديدة ويسبب العديد من الأمراض.

كما أنه يوفر العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أنه يتم عمل ندوات ودورات توعية بيئية وصناعية باستمرار للعاملين وكيفية التعامل مع المواد في جميع مراحل الصناعة، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية وهي تغطية 90% من متطلبات السوق المحلية في كل محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الإنتاج اليومي للمصنع من الإطارات الخارجية 10 آلاف إطار يوميًا، كما أنه يمكن إستخدام المواد المستخرجة من الإطارات مثل (المطاط – أسلاك – تيل – كربون أسود) في العديد من الصناعات منها (إنتاج المطاط المستصلح- صناعة أرضيات الملاعب الصناعية والأحذية والعزل في مشروعات البناء وصناعة الطرق الأسفلتية والمطبات ودواسات السيارات وغيرها من المنتجات المطاطية).