محافظ بورسعيد: ضخ 10 أطنان أرز في 5 منافذ بمدينة بورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ضخ 10 أطنان من محصول الأرز اليوم، في 5 منافذ لتوزيع الأرز بمدينة بورفؤاد ببورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم ضخ 2 طن أرز في منفذ الفراعنة بشارع عادل الجزار، و2 طن في منفذ بركات بنطاق مساكن أبو بكر، و2 طن في منفذ حشيش ماركت بنطاق شارع الجلاء، و2 طن في منفذ فتحي بمحيط حضانة الفيروز، و2 طن في محلات رجب العطار بمحيط السوق الحضاري.

إجراءات ضد جشع التجار

وأكد محافظ بورسعيد على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جشع التجار، لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية، ومواصلة ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

مواجهة احتكار السلع

وصرح «الغضبان» بأن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قبل بعض التجار، وتتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة.

فيما أكد المحافظ على استمرار الحملات التموينية لضبط محتكري السلع الغذائية، مناشدا المواطنين بالوعي بجهود الدولة في توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف النيل من وحدة الوطن واستقرار أراضيه.

وكان محافظ بورسعيد قد تابع سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز الأسبوع الماضي، والذي يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة، كما حرص على التعرف على جودة منتج الأرز والكميات المتوفرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

يذكر أن مصنع مضرب الأرز بجنوب بورسعيد يقام على مساحة 4 آلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات، ويوفر مخزونا كافيا من سلعة الأرز.