جهاز تنمية المشروعات: 310 آلاف جنيه أرباح سنوية من تصنيع الكاوتش المطاط

كشفت دراسة جدوى استرشادية صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي الأرباح السنوية لمشروع صناعة قطاعات الكاوتش المطاط، إلى أكثر من 210 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مع توقعات بمضاعفة هذه القيمة لتصل إلى حوالي 310 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات مشروع تصنيع الكاوتش المطاط تصل لـ 1,552 مليون جنيه بنهاية العام الخامس

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ حجم المبيعات السنوية أو إيرادات المشروع تصل إلى حوالي 1,087 مليون جنيهاً بنهاية العام الأول، مقارنة بإيرادات تصل لـ 1,552 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

عائد المشروع يصل لـ 4 أضعاف النفقات

كما أوضح الجهاز التابع لمجلس الوزراء، أنَّ معدل العائد الداخلي لمشروع تصنيع الكاوتشوك أو المطاط، مرتفع ويصل إلى حوالي 4 أضعاف النفقات، ما يجعله من بين أكثر مشروعات القطاع المربحة، وذلك لارتفاع الطلب المحلي على المنتج حيث يدخل في كثير من الصناعات كسلعة وسيطة حيث يستخدم الكاوتش المطاط في صيانة السيارات وكقطع غيار للمعدات الثقيلة، بجانب قصر فترة الاسترداد ليغطي كافة التكاليف الثابتة خلال عام و3 أشهر.

65% من تكاليف مشروع تصنيع الكاوتش بتمويلات من البنوك

وأشار «تنمية المشروعات» في دراسته إلى إمكانية حصول صاحب المشروع على قرض بنكي بضمان المشروع نفسه بتمويلات تصل لـ 65% من الاستثمارات الكلية، وبفائدة متناقصة 5% والسداد على أقساط لفترات تصل لـ 5 سنوات، وذلك بدعم من الجهاز في اطار مبادرات البنك المركزي المصري لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الآلات والمعدات لمشروع تصنيع الكاوتش

وبحسب الدراسة، من بين أبرز مميزات مشروع تصنيع الكاوتش المطاط توفيره فرص عمل لحوالي 15 شخص، أي أنه يساهم في خلق فرص العمل للشباب وزيادة الدخل، ويمكن إدارة ورشة صغيرة بأبسط الآلات والمعدات، «مكبس هيدروليك، وحدة بثق، اسطمبات، عدد يدوية، ومكبس يدوي، وخلاط خامات الكاوتشوك، وعجان، وفرن هواء ساخن، وسخان مياه، وقوالب صب».

أما بالنسبة للخامات، «سينايرين، ومطاط طبيعي، وكاوتش أسود، وطفلة صلبة، وزيت نفتا، وأكسيد زنك، وحامض إستياريك، وكبريت، ومواد تعبئة وتغليف».

أوصت الدراسة أنَّ لزيادة القدرة التنافسية لمنتجات المطاط لابد من مراعاة؛ «جودة المنتج، والتشطيب، والاحتمال، والتناسب مع الأبعاد القياسية، ورخص الأسعار، والابتكار في تصنيع منتجات جديدة من الكاوتش المطاط».

يشار إلى أنَّ المطاط يدخل كسلعة وسيطة في العديد من المنتجات، مثل «غطاء بدال الفرامل والدبرياج لجميع أنواع وموديلات السيارات، وكاوتش مساحات زجاج السيارات الأمامي، وكاوتش أبواب السيارات، ودواسات كاوتش للسيارات بأحجام مختلفة، وكاوتش أبواب الثلاجات والغسالات الأوتوماتيكية والعادية، والخراطيم البلاستيك المصنعة من الكاوتش المطاط، ورينج «O-مقاطع».

ويهدف المشروع إلى إنتاج مجموعة من قطاعات الكاوتش المطاط وهي منتجات ذات شريحة تسويقية عالية، أي أنَّها سريعة الاستهلاك، ويزداد الطلب عليها في الكثير من قطاعات الصناعة بزيادات مطردة سنوياً، خاصةً صيانة السيارات واستخدامها كبعض أجزاء المعدات الثقيلة، ما يستلزم استكمال متطلبات السوق عن طريق الاستيراد وبالتالي يحتاج السوق المحلي أكثر من مشروع لاستكمال هذه المتطلبات.