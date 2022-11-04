تردد القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022.. عيش المتعة مجانا

أعلنت قنوات بي إن سبورت القطرية، إذاعة مباراة افتتاح كأس العالم 2022، المقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجاري، بين المنتخب القطري والإكوادوري، مجانًا على القنوات المفتوحة.

وكشفت القناة الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، بالكامل، تردد القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022، وسط ترقب من الجمهور وعشاق كرة القدم حول العالم، الذين ينتظرون متعة وإثارة المنافسو بين المنتخبات المختلفة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022

أعلنت قنوات بي إن سبورت، عبر موقعها الرسمي، نقل مباراة الافتتاح عبر قنواتها المفتوحة، على أن تبث باقي مبارايات كأس العالم عبر باقة «ماكس»، المخصصة للبطولات الكبري.

قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة على نايل سات

تردد القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة بي إن سبورت المفتوحة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفيما يلي نعرض تردد قنوات ماكس التي ستذيع مباريات كأس العالم.

beINS SPORTS MAX HD 1:

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 2:

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 3:

التردد: 11013 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 4:

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 5:

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 6:

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3