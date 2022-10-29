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تقارير: الجنوب أفريقي فيكتور جوميز يعتزل التحكيم بعد كأس العالم 2022

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 أحمد أبوالليل
01:25 م | السبت 29 أكتوبر 2022
محمد صلاح مع الحكم فيكتور جوميز

محمد صلاح مع الحكم فيكتور جوميز

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، عن أن فيكتور جوميز الحكم الدولي، قرر اعتزال التحكيم بعد كأس العالم 2022 بقطر، إذ أنه سيكون متواجدا في المونديال لإدارة بعض المباريات في البطولة الأعرق عالميا على مستوى المنتخبات.

اعتزال فيكتور جوميز التحكيم بعد مونديال قطر

ووفقا لما ذكره موقع «iDiski Times» الجنوب أفريقي، اليوم السبت، فإن الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، قرر اعتزال التحكيم عقب نهاية منافسات كأس العالم 2022، الذي سيقام بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

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