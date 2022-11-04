النائب أحمد بدوي: مصر نجحت في تجاوز كل التحديات والبلاد تتعرض لهجمات من أهل الشر

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ونائب دائرة طوخ وقها بالقليوبية، إن ما تحقق على أرض مصر في 8 سنوات أمر يتخطى حجم الإنجاز ليصل إلى حد الإعجاز حيث شهدت البلاد خلال تلك الفترة مشروعات عملاقة وبرامج للحماية الاجتماعية تعد الأكبر والأضخم بجانب مشروع «حياة كريمة»، الذي يخدم أكثر من 70 مليون مواطن لأول مرة في تاريخ مصر لخدمة أهالينا البسطاء في القرى والنجوع وتوصيل كافة الخدمات الأساسية إليهم بشكل غير مسبوق.

مصر تجاوزت التحديات

أوضح «بدوي»، في مؤتمر جماهيري عقده بمركز طوخ بحضور أكثر من 1500 شخص بجانب عدد من السيدات أن مصر نجحت في تجاوز كل التحديات والأزمات العالمية ولم تتوقف عجلة الإنتاج والمشروعات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هناك مشروعات خدمية لم تكن لتتحقق لولا توافر الإرادة السياسية في هذه المرحلة والأمثلة كثيرة ومنها مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي الذي شهد دفعة غير مسبوقة بتوفير التمويلات بجانب سرعة الإنجاز.

المبادرات الرئاسية حسنت حياة المصريين

أوضح أن مصر حققت إنجازًا للتخلص من «فيروس سي»، بعد أن كانت مصر الأولى عالمياً في نسبة الإصابة بالمرض، هذا بالإضافة إلى عدد من المبادرات الرئاسية التي استفاد منها ملايين المواطنين وفي القلب منها إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

وقال «بدوي»، خلال المؤتمر إن مصر تتعرض لهجمة شرسة وحرباً من قوى الشر، وتتمثل في بث الإشاعات والتشكيك في كل إنجاز على الأرض، فضلاً عن الدعوات الهدامة لنشر الفوضى ودعاوى أهل الشر ستتحطم على صخرة وعى المصريين، مشيرًا إلى أن نعمة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية أمر لا يقدر بثمن، ويكفى ما شهدناه في الفترة من 2011 حتى ثورة 30 يونية، ومصر لن تعود أبدا للوراء داعيا الحضور باليقظة والوعي ضد المخططات الشيطانية التي تحاول النيل من مصر واستقرارها.