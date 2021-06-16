إعلام القليوبية: استمرار حملة إنجازات 7 سنوات من حكم الرئيس

أعلنت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، استمرار فعاليات الحملة الإعلامية لاستعراض أهم إنجازات المحافظة خلال 7 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، في السابع من يونيو عام 2014، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وهي الحملة التي انطلقت في منتصف شهر مايو الماضي، وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

وشهدت محافظة القليوبية إنجازات متنوعة وغير مسبوقة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن القليوبي، بمختلف قرى ومدن المحافظة، والتي تستهدف بناء الانسان والتنمية المحلية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وزيادة موارد المحافظة، والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وإنفاذ القانون.

وأكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، أن المحافظة نالت حظاً وافراً من الإنجازات التي تنفذ بالجمهورية، في إطار المشروعات القومية لخدمة أهالي المحافظة، بعد غياب طويل، إلا أن الفترة بين أعوام 2014 وحتى 2021، شهدت طفرة بالمحافظة على كافة المستويات، وأهمها قطاعات الرعاية الصحية، والطرق والكباري، ومياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع التعليم، والكهرباء والغاز الطبيعي، والزراعة والخدمات البيطرية، إلى جانب مشروعات التجميل والنظافة، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى التنفيذ الدقيق للمبادرات الرئاسية، خاصة مبادرة حياة كريمة، وتطوير الريف المصري، و100 مليون صحة، وتكافل وكرامة، ودعم العمالة المؤقتة، والحفاظ على صحة المرأة، وغيرها من المبادرات الرئاسية.

وأشار مدير عام إعلام القليوبية إلى أن الحملة تتضمن تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية واللقاءات الحوارية والحلقات النقاشية، بمختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة المديريات ومجالس المدن وأجهزة الإعلام المحلية لرفع وعي أبناء الإقليم بتلك الإنجازات، إلى جانب تنمية الوعي بالمعركة الحالية التي تخوضها محافظة القليوبية ضد فيروس كورونا المستجد، والتوازن بين مكافحة الوباء واستمرار عجلة الإنتاج.