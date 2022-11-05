حظك اليوم برج الجدي السبت 5-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجدي طيبة القلب الشديدة والإخلاص، والحنية الزائدة فهو يعطف على جميع من حوله أصدقائه وأعدائه فهو لا يحب أن يرى أحد يتألم وقد يصيبه ذلك بالضغط والحزن، ويتعرض للصدمات ممن حوله خاصة ممن لا يقدرون دعمه ووقفته، ولكنه قادر على تدارك اموره واستعادة نفسه مرة أخرى وتجاوز الإساءات التي يتعرض لها، وهو شخص قوي صامد يصبر على المصائب ويعمل على حلها دون تعكير صفو حياته.

وفي السطور التالية، نوضح لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 5 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مربع برجك مما يصيبك بالانزعاج وتشعر بضغط وتوتر، لذا حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة، وتجنب الحديث عن نفسك وأسرارك، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يجد مولود برج الجدي اليوم عايش مع الذكريات ويجلس ليسترجع الماضي، لذا حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية تمر بها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.