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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 4-11-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:04 ص | الجمعة 04 نوفمبر 2022
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتعرض مولود برج الجدي للعديد من الصدمات والخذلان في حياته، ويستطيع أن يتجاوزها ولكن بعد فترة طويلة، وعندما يشعر بالحزن أو الاكتئاب يجلس وحده ويقفل طرق التواصل معه فهو يحب أن يجلس وحيدا ويحادث نفسه ويصاحبها ويتحدث معها عن ما يؤلمه والعيوب التي تتواجد به وسبب حدوث ذلك، حتى يستجمع قواه ويعود لممارسة الحياة اليومية كما كان في السابق.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي 

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم، ما يدفعك للانطلاق وتشعر بالتفاؤل اليوم والانطلاق والحماس وتستمتع بالتجديد والتنويع، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني 

 رغم الضغوط التي تشعر بها إلا أن الوضع يتحسن اليوم وتتصرف بشكل جيد في إدارتك للأمور، كما تشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.

 

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