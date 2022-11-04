حظك اليوم برج القوس الجمعة 4-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يسير مولود برج القوس في طريقه الذي يرغب به، ولا يستمع لأحد أبدا فهو يحب أن يمشي على هواه وكيفما شاء، وأي شيء يخطر على باله يفعله في أي وقت دون حاسبات، إذ يعشق الحرية والانطلاق ويكره التقييد والروتين والحسابات، ويسعى لإسعاد نفسه بشتى الطرق ومهما كلفه ذلك، وهو شخص كريم جدا ولا يقدر على أن يكون اقتصاديا أو متزن في نفقاته.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مربع برج مواليد برج القوس مما يصيبهم بالقلق والتوتر، وإذا وجدت نفسك منفعلا حاول تهدأة نفسك بنفسك، ولا تعاند وتقاوم حتى لا تخسر الكثير من الأشياء، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يميل مواليد برج القوس اليوم إلى العيش في الذكريات الحزينة واسترجاع خبرات مؤلمة، ويجب أن تقاوم تلك المشاعر حتى تستمع بالحاضر وتعيش سعيدا.