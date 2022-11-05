حملة لزراعة وتهذيب الأشجار في الغنايم بأسيوط تزامنا مع انطلاق قمة المناخ

تواصل رئاسة مركز ومدينة الغنايم جنوب محافظة أسيوط، أعمال حملة زراعة وتهذيب وتجميل الأشجار بالشوارع والميادين، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتي تأتي علي هامش استضافة مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وتضمنت الحملة زراعة الأشجار بميادين المثلث بمنطقة الغنايم بحري، وتهذيب الأشجار، وتجميل ميدان النافورة بمدينة الغنايم بالنجيلة الخضراء، وري الزراعات وتجميل الأشجار التي تعطي وجهة جمالية والحفاظ على البيئة.

الحفاظ على البيئة

وقال مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، إن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، متواصلة بمختلف أنحاء مركز ومدينة الغنايم لزراعة الأشجار المثمرة وتهذيب وتجميل الأشجار المنزرعة، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث، واضفاء منظر جمالي وبيئي حضاري للمدينة، وتعريف الأجيال وخصوصا صغار السن بطرق غرس الأشجار، وتعلم ثقافة الحفاظ على الزراعات الخضراء التي تساهم على مواجهة التلوث.

زراعة الأشجار في الشوارع والميادين

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم، أن الحملة شملت أيضا زراعة الأشجار بالشوارع والميادين المختلفة، وقيام القسم الزراعي بالوحدة المحلية بحملة رفع كفاءة الأشجار بالطرق العامة والشوارع والميادين من قص وتقليم وتهذيب وتشكيل الأشجار بميدان الغنايم وعلى الطريق السريع، كما تم ري الأشجار المنتشرة بالشوارع، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمتابعة الدورية للأشجار يضفي طابعا جماليا ومتنفسا لمدينة الغنايم، خاصة مع تغير المناخ على مدار فصول السنة، موكدًا استمرار الجهود من أجل خلق بيئة صحية آمنة للمواطنين.