من هي آمبر هيرد؟.. حصلت على لقب نصيرة حقوق الإنسان في 2018

تصدر اسم الممثلة الأمريكية آمبر هيرد خلال الساعات القليلة الماضية، التريند ومؤشرات البحث على جوجل بعد فوزها بإحدى الدعوات القضائية التي قدمتها ضد جوني ديب، وألزمته بدفع مليوني دولار، وهذا بعد فوز جوني ديب بعدد من الدعوات القضائية عقب انفصالهما وألزمتها المحكمة بتعويض قدره 10 ملايين دولار.

ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز المعلومات عن آمبر هيرد:

من هي آمبر هيرد؟

آمبر هيرد هي ممثلة ومنتجة أمريكية، ولدت في 22 أبريل 1986 في أوستن، تكساس، الولايات المتحدة.

- بدأت آمبر هيرد مسيرتها الفنية عام 2004 بالظهور في مسلسل (Jack & Bobby).

- جسدت أدواراً ثانوية في عديد من البرامج التلفزيونية والأفلام.

- تزوجت من جوني ديب عام 2015 بعد قصة حب انطلقت خلال تصوير فيلم يوميات روموبدا في عام 2012.

-وتم إعلان انفصال آمبر وجوني في 2017 حيث وصول الأمر بينهما إلى ساحات القضاء.

من أشهر الأعمال التي قدمتها آمبر خلال مشوارها الفني (The Rum Diary) و(Drive Angry) و(3 Days to Kill) و(Aquaman).

آمبر هيرد نصيرة حقوق الإنسان

وفي عام 2018 حصلت آمبر هيرد على لقب نصيرة حقوق الإنسان بعد مشاركتها في حملة الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2019 ألقت خطاب تأييد لقانون الحماية في الكونجرس بكابيتول هيل، مُناقشة تجربتها في اختراق صورها الخاصة العارية، وتوزيعها على الإنترنت دون موافقتها.

وبدأ اسم آمبر هيرد وجون ديب يتم تداوله عالميا بعد المشاكل الأسرية التي كانت بينهم وصلت لساحات القضاء، ومازال الصراع قائما بينهم حتى الآن.