صناع فيلم محاكمة «جوني ديب وآمبر هيرد»: تجربة صعبة دون انحياز لأي طرف

قالت الممثلة ميجان ديفيس التي تؤدي شخصية آمبر هيرد ضمن أحداث فيلم «Hot Take: The Depp/ Heard Trial»، عن محاكمة التشهير بين جوني ديب وزوجته السابقة، التي أُسدل الستار عليها يونيو الماضي، إنها لم تشاهد أيا من أفلام آمبر هيرد أو حتى جلسات المحاكمة عندما ذهبت لتجارب الأداء الخاصة بالفيلم، حيث لم يكن لديها أي تصورات مسبقة عن «هيرد» على حد تعبيرها.

وعن تقديم شخصية آمبر هيرد في الفيلم الذي طرح اليوم على منصة «Tubi»، أوضحت ميجان ديفيس: «لم أر أي شيء قدمته من قبل All the Boys Love Mandy Lane أو فيلم Aquaman، وحتى لم أشاهد جلسات المحاكمة، ولكن بعد ما أدركت خلفية العمل كان علي الاستعداد ومشاهدة المحاكمة بشكل مختلف لإعادة تمثيل بعض اللحظات الشخصية المشحونة بين الزوجين السابقين»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

ميجان ديفيس: واجهنا صعوبات في إعادة تقديم مشاهد المحاكمة

وأضافت: «بالطبع كانت هناك صعوبات في إعادة تقديم مشاهد المحاكمة تحديدا، فالجمهور لديه بالفعل المشاهد الحقيقية، لذلك يجب أن نثبت ذلك في المشاهد المعاد تمثيلها ونأمل أن نتفوق عليها، وجزء من ذلك تم من خلال توظيف الأشخاص المناسبين».

وقالت «ديفيس» إنها طلبت هي وشريكها في البطولة مارك هابكا، من المخرجة سارة لوهمان عدم اختيار جانب والانحياز إليه، ولكن تفعل كل ما في وسعها لتصوير الحقيقة، على حد تعبيرها.

مارك هابكا: التحضير لشخصية جوني ديب كان مكثقا للغاية

ومن جانبه، قال الممثل مارك هابكا الذي يجسد شخصية جوني ديب في الفيلم، إن التدقيق العام من قبل الجمهور في محاكمة «ديب» و«هيرد»، أثر عليه بشكل كبير كممثل، موضحا: «شعرت بالحزن أثناء مشاهدة رد فعل وسائل التواصل الاجتماعي على المحاكمة، لأنهما شخصين حقيقيين، ولهذا السبب كنت مهتمًا بالفيلم عندما عرض علي المشاركة فيه للمرة الأولى، كل ما يمكنك القيام به كفنان هو خلق حالة من التفاهم والتعاطف لم تكن موجودة من قبل».

وكشف أن التحضير للدور كان مكثفا للغاية على حد تعبيره، قائلا: «قضيت النهار والليل أشاهد لقطات من المحاكمة ومقابلات وأقرأ أشياء قالها أو كتبها، ومازال لدي على الهاتفي الجمل الشهيرة من المحاكمة كلها، وكنت أقود سيارتي في الليل عندما تكون لوس أنجلوس نائمة، واستمع مرارًا وتكرارًا».