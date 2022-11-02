تفاصيل فيلم Jeanne du Barry للفنان جوني ديب.. مرحلة مهمة من تاريخ فرنسا

طرحت الشركة المنتجة الأمريكية وايلد بنش الصور الأولى لفيلم النجم العالمي الأمريكي جوني ديب في شخصية الملك لويس الخامس عشر من فيلم Jeanne du Barry.

جوني ديب في أول عمل سينمائي له من 3 سنوات

كان موقع ديد لاين، قد كشف أنه تجرى حاليا مرحلة ما بعد إنتاج فيلم Jeanne du Barry الذى ظل يتم تصويره لمدة أكثر من 80 يوما في قصر فرساي وقلاع أخرى في منطقة باريس وكذلك في استديوهات داخلية.

قصة فيلم Jeanne du Barry لـ جوني ديب مستوحاة من حياة جين دو باري، آخر عشيقة للملك لويس الخامس عشر، بعد مدام دي بومبادور.

جين دو باري كانت تستخدم ذكاءها وجمالها للارتقاء في صفوف المجتمع الراقي في باريس في القرن الثامن عشر ومحكمة لويس الخامس عشر في فرساي.

جوني ديب في أول عمل بعد قضيته مع طليقته

يعد فيلم Jeanne du Barry هو أول عمل سينمائي روائي طويل لـ ديب منذ ثلاث سنوات، بعد فوزه في محاكمة تشهير مضطربة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

شارك جوني ديب في العديد من الأعمال المميزة بهوليوود منها، سلسلة Pirates of the Caribbean بعالم ديزني، وحازت السلسلة على إعجاب واسع بين الجمهور والنقاد.