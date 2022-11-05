جامعة طنطا تدشن حملة لزراعة ألفين شجرة دعما لمؤتمر المناخ

زرعت جامعة طنطا بمحافظة الغربية، 2000 شجرة متنوعة داخل الحرم الجامعي، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، للحد من التلوث البيئي بالتكامل مع الدور الهام الذي تلعبه العناصر النباتية والخضراء في الحفاظ على البيئة، من أجل مواجهة التغيرات المناخية.

زراعة 2000 شجرة داخل جامعة طنطا

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة حرصت على زراعة وغرس 2000 شجرة، مشددًا على ضرورة زيادة المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي، مع استخدام الأشجار مستديمة الخضرة والمثمرة، من أجل تحقيق معدلات ايجابية في مؤشرات استدامة العمران في الجوانب البيئية، ضمن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودعما لمؤتمر المناخ.

توعية الطلاب بالتغيرات المناخية

وأكد «ذكي» أن جامعة طنطا تحرص على التحول إلى الأخضر، وأن العناصر النباتية والخضراء، تلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على زراعة الأشجار أيضاً خارج الحرم الجامعي، حيث يتم زراعة ما يقرب من 100 شجرة مع كل قافلة طبية داخل قري ومراكز المحافظة، ونعمل على توعية الطلاب بأهمية التغيرات المناخية، التحول للأخضر، وزراعة الأشجار.