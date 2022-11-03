طلاب الجامعة البريطانية بمصر يشاركون في مؤتمر شباب المناخ «COY 17»

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، مشاركة وفد من طلاب الجامعة في مؤتمر شباب قمة المناخ COY17، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 وحتى 4 نوفمبر الجاري، بالمدينة الشبابية.

فعاليات اليوم الأول لمؤتمر شباب المناخ

وشارك طلاب الجامعة البريطانية في فعاليات اليوم الأول من مؤتمر شباب المناخ أمس، بجلسة تم تنظيمها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناولت أفكار الشباب وتم مناقشة بعض مخرجات نموذج محاكاة قمة المناخ COP27 Simulation الذي نظمته الجامعة البريطانية، في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

محاكاة قمة المناخ

والتقى الطلاب بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي أثني على نموذج محاكاة قمة المناخ وعلى إدراك الشباب المٌشارك لأبعاد قضايا المُناخ وحرصهم على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم للتعامل مع قضايا المناخ.

وشهدت الجلسة حضوراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً، حيث ناقش شباب الخسائر والأضرار وتبعاتها ودور التكنولوجيا في إيجاد الحلول، كما يشارك طلاب الجامعة اليوم، في جلسة لمناقشة المقترحات المنبثقة عن مجموعات التفاوض والجهات الفاعلة غير الحكومية non-state actors بالنموذج في صياغة حلول التكيف والتخفيف والتمويل وحقوق الملكية الفكرية.

ويشهد مؤتمر شباب قمة الأطراف مشاركة واسعة لشباب الجامعة البريطانية في مصر وكذلك عدد من الطلاب من الدول المختلفة والذين شاركوا في نموذج محاكاة قمة المناخCOP27 Simulation، والذي تم تنظيمه على عدة مراحل، حيث حضر الشباب المُشارك برنامجًا تدريبيًا مكثفًا عن القضايا المناخية وعن الأجندة المناخية الدولية وأدوات التفاوض وفض النزاع وكذلك قام الطلاب المشاركين بتقديم أوراق بحثية.

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، أطلقت العديد من المشروعات والمبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم قمة المناخ، جاء العديد منها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، مثل تنظيم فعاليات أكبر ماراثون من أجل المناخ بمشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك، إلى جانب النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ، بمشاركة 130 طالب من 24 دولة حول العالم من أكثر من 30 جامعة إلى جانب 21 جامعة مصرية.