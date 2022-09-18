«عاوزينها تبقى خضرا».. التوسع في زراعة الأشجار بالمحافظات: رئة مصر

على مدار سنوات طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة مبادرات لعودة اللون الأخضر إلى الشوارع وبين الكتل السكنية في المحافظات، خاصة في الأماكن المحرومة، موجهًا بضرورة إنشاء الحدائق والمتنزهات وصيانة الموجود منها، وتحديدًا مع اتجاه أنظار العالم إلى مصر واستضافتها لقمة المناخ cop27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

ونجح بعض المحافظون في إنشاء الحدائق وتطوير الشوارع والميادين وطرق الكورنيش علي نهر النيل وضفاف قناة السويس، لتتحول إلى متنزهات وساحات مفتوحة للمواطنين، مضفية شكل حضاري ومتنفسًا للجمهور أطفال وصغار، ويستعرض هذا التقرير التوسع الذي شهدته المحافظات في الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار.

11 حديقة في الإسماعيلية ومضمار دراجات علي كونيش السويس

البداية في محافظة الإسماعيلية، التي افتتحت على مدار عام ونصف العام 11 حديقة جديدة جرى تطويرها، إضافة إلى إنشاء حدائق في قلب الكتل السكانية، لتصبح متنفساً للمواطنين على رأسهم حدائق الشهداء فى منطقة الشيخ زايد، والدراويش بمنطقة الحرفي والمعرفة.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المحافظة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء لتصبح متنفساً لأهالي المحافظة، إضافة إلى زراعة مليون شجرة ضمن خطة الدولة لزيادة عدد الأشجار والمسطحات الخضراء، مشيرًا إلى أنّ الإسماعيلية من المحافظات التي تتميز شوارعها باللون الأخضر.

وأعلنت محافظة السويس عن تطوير الكورنيش، وإنشاء ممشى جديد على الخليج بطول 1200 متر، مما أضاف مساحة كبيرة للتنزه خلال فصل الصيف، كما شهد الكورنيش إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعدما تحول قبلة للأسر والأطفال إلي جانب تطوير 1700 متر بطول طريق بورتوفيق وإنشاء ممشى أهل السويس، الممتد من بداية الكورنيش الجديد حتى منطقة شاليهات بورتوفيق، ويضم مضمار الدراجات على خليج السويس وملاهي وحديقة الأطفال، إلى جانب توسعة حديقة الخالدين أمام مبنى ديوان المحافظة.

زراعة طريق العريش وإنشاء اكبر حديقة في شرم الشيخ

وفي جنوب سيناء، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ الرئيس السيسي وجه بضرورة إقامة أكبر حديقة خضراء في شرم الشيخ قبل انطلاق قمة المناخ، موضحًا أنّ الحديقة تقام على مساحة 110 ألف مترًا مربعًا، لترتفع المساحات الخضراء الفعلية إلى 70 ألف متر مربع، جرى زراعتها بأنواع أشجار مثمرة لأول مرة لتكون في استقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ القادمة.

وقال«فودة» إنّ كل مدينة من مدن المحافظة بها مسطحات خضراء عبارة عن حدائق وأعمال تجميل، بمثابة متنفس للمواطن وزيادة نسبة الأوكسجين في الجو.

وفي محافظة شمال سيناء، نجح مركز ومدينة العريش في زراعة طريق البحر والمساعيد وشارع أسيوط بالأشجار، والعمل على إظهار الشكل الجمالي للمدينة، وقال اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، إنّه تم زراعة أكثر من 1000 شجرة في مدينة الشيخ زويد موزعين على حي الكوثر والطريق الدولي وميدان الشيخ زويد، مشيراً إلى أنّه جاري زيادة المساحات الخضراء في نخل والحسنة بوسط سيناء.

زراعة 248 فدان في الإسكندرية و3 حدائق جديدة في مطروح

وزادت المساحات والبقع الخضراء في محافظة الإسكندرية، ووصلت مساحتها إلي 248.5 فدان، موزعة على 10 أحياء، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء التي تقع تحت إشراف الإدارة العامة للحدائق المركزية بالمحافظة والمقدر مساحتها بـ21 فدانًا تقريبًا، وفقًا لأحدث تقارير المحافظة.

وقال الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا لـ«الوطن» إنّه يتم العمل على زيادة المساحات الخضراء في المناطق الصحراوية بمركز ومدينة برج العرب، إذ تم تشجير عدد كبير من الأماكن، بعدما أرسلت الوزارة 2950 شجرة مثمرة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ولم يختلف الوضع كثيرًا في محافظة مرسى مطروح، وتصريحات محافظها اللواء خالد شعيب، الذي أكد العمل علي زيادة المساحات الخضراء في نطاق المحافظة من خلال عدة محاور منها زراعة الأشجار في المدارس والشوارع ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون شجرة، وتطوير الحدائق، موضحًا الانتهاء من تطوير 3 حدائق كانت مهملة وتحولت لجنة خضراء، وزيادة المساحات المزروعة في سيوة وتشجير الطرق بها بأشجار النخيل وتجميلها.

وفي محافظة كفر الشيخ، كشف المحافظ اللواء جمال نور الدين، إعادة مساحة الأراضي المنزرعة بكفر الشيخ على مساحة 3 آلاف فدان وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، وشملت حدائق محافظة كفر الشيخ حديقة جديدة أمام مقر بنك مصر بسيدي سالم، لتصبح متنزهًا لأهالي المنطقة إضافة إلى إنشاء حديقة مركزية مجانية على مساحة كيلو من ميدان الملك عبدالله «النسر» حتى موقف كفر الشيخ.

أسوان تضم أكبر المسطحات الخضراء

وفي أسوان قال اللواء أشرف عطية محافظ أسون، إنّ المحافظة الجنوبية تضم أكبر المسطحات الخضراء بين محافظات مصر، مشيراً إلى أنّ المحافظة تضم 140 حديقة عامة، وأنّ الفترة الماضية شملت تطوير الحدائق ورفع كفائتها فى مراكز المحافظة الـخمسة

تطوير حديقة التلة بالأقصر

وتُجري محافظة الأقصر أعمال تطوير الحديقة الكائنة أمام معبد الكرنك «التلة»، وزيادة المساحات الخضراء والأشجار المثمرة بها، وعمل مقاعد وبرجولات للمواطنين، إلى جانب الاهتمام بالجزر الوسطى وتقليم وتسوية الأشجار وزيادة نسبة المزروعات والنباتات.

وتسعي محافظة قنا، والوحدات المحلية والمديريات في زيادة المساحات الخضراء بالمحافظة، من خلال إنشاء حدائق عامة في المدن بمساحات كبيرة من النجيل الطبيعي، وزراعة الأشجار في الشوارع والمناطق الصحراوية، وقال محافظ قنا، إنّه يتم حاليا إقامة حدائق مركزية بالمحافظة، بهدف زيادة نصيب المواطن من المساحات الخضراء، ومراعاة أنّ تكون الحديقة نموذجية تشمل نجيل طبيعي وأشجار مثمرة وسور أخضر.

مبادرة جديدة في سوهاج

وأعلنت محافظة سوهاج عن مبادرة جديدة لزراعة عشرات الآلاف من الأشجار تحت مسمى «أحلى وهي خضرة» سعت فيها المحافظة لزراعة أكثر من 40 ألف شجرة في حي الكوثر إلى جانب آلاف الأشجار في باقي المراكز، وتسعي المحافظة إلى زراعة 3 مليون شجرة بطول الطرق الزراعية والصحراوية وداخل الحدائق والمتنزهات خلال الفترة المقبلة لزيادة الرقعة الزراعية.

وفي بني سويف تحول كورنيش النيل في المحافظة بطول 1.5 كيلو إلى بقعة خضراء، إذ جرى زراعة عدد كبير من الأشجار وإضافة المساحات الخضراء بطول الكورنيش في الممشى السفلي له في إطار اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بزيادة المساحات الخضراء

الحفاظ علي الرقعة الخضراء في دلتا مصر

وفي الغربية أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنّ هناك خطة من قبل المحافظة لزيادة المسطحات الخضراء، تستهدف زراعة 50 ألف شجرة مثمرة وزينة على الطرق والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنّ هذه المبادرة الرئاسية تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء، وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، التي تستضيفها مصر نهاية الشهر المقبل.

وأطلقت محافظة القليوبية مبادرة حملت اسم «جنة الشرق» لتطوير حدائق القناطر الخيرية ضمن أكبر خطة نفذتها وزارة الري، بحسب المهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر، لافتًا إلى أنّ الوزارة تمتلك الولاية على 11 حديقة تبلغ مساحتها 500 فدان بالقناطر الخيرية بالمحافظة، لتصبح متنفسًا لأهالي المدينة والمدن المجاورة بل والمحافظات الأخرى القريبة منها بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع وتشمل 4 حدائق ضمن 11 حديقة وهي «عفلة، والنخيل، والنيل، والبحيرة، والجامع، والنموذجية أ، والنموذجية ب، وأبو أردان، والتوفيقي أ، والتوفيقي ب، والمركز الثقافي».