صحيفة إسبانية: ليفربول يقترب من ضم بيلينجهام مقابل 150 مليون يورو

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي، من حسم صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، رغم المنافسة القوية من جانب النادي الملكي ريال مدريد الإسباني للظفر بخدمات اللاعب الشاب.

وأكدت «ماركا»، أن ليفربول الإنجليزي، «المحترف في صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب المصري»، أصبح الأوفر حظاً لضم بيلينجهام مقابل دفع 150 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد الإسباني، لم تستسلم في مفاوضاتها لضم بيلينجهام، لكنها ترى الصفقة أكثر تعقيدًا، لصعوبة دفع المقابل المادي المطلوب، خوفاً من تعريض استقرار النادي الاقتصادي للخطر. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.